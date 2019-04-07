Порошенко и Зеленский могут начать агитацию 8 апреля

Участники второго тура выборов президента Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский смогут начать свою агитацию с 8 апреля. Об этом рассказала глава ЦИК Татьяна Слипачук.

— С завтрашнего дня наши кандидаты имеют возможность юридически, и наши граждане имеют возможность участвовать в агитационной кампании каждого из кандидатов, — рассказала Слипачук.

Она также подчеркнула, что до объявления результатов первого тура агитация велась без соответствия действующему законодательству.

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов. Второй тур голосования назначен на 21 апреля, а ранее ЦИК озвучил окончательные результаты первого тура.