Обама пошутил, в каком случае от него уйдёт жена

Экс-президент США Барак Обама во время речи на мероприятии благотворительной организации Obama Foundation в Берлине пошутил, что его жена Мишель уйдёт от него в случае, если он опять захочет выдвинуться на пост главы государства. Об этом информирует The Independent.

— Мишель уйдёт от меня, если я снова стану баллотироваться, — указал Обама.

Ранее жена экс-президента США Барака Обамы Мишель выпустила мемуары, сразу ставшие бестселлером и подогревшие слухи о её выдвижении в президенты.