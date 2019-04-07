По словам супруги принца Гарри, она не хочет, чтобы её ребёнка принимали "мужчины в костюмах".

Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила отказаться от королевских акушеров, сообщает газета Daily Mail.

— Это несколько удивительно. Эти люди лучшие из лучших, и их роль будет очень ограничена при рождении ребёнка, если всё пойдёт по плану, — говорится в сообщении.

Как отмечается, королевские доктора смогут вмешаться в процесс родов только в экстренном случае.

Ранее Лайф писал о том, что королева Елизавета II заставила Меган Маркл заморозить яйцеклетки.