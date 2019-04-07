Зеленский заявил, что не собирается затягивать с установлением мира в Донбассе

По его мнению, необходимо активнее работать с неподконтрольными Киеву территориями по социальным вопросам.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае своего избрания на высший пост в стране не будет затягивать с установлением перемирия в Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

— Для первого этапа — это прекращение огня на Востоке, — заявил Зеленский.

По его мнению, в Киеве не могут себе позволить затягивать этот процесс, а также он предложил вести более активную работу с неподконтрольными Киеву территориями по социальным вопросам.

— Мы должны достучаться до каждого человека, который живёт на Востоке, возобновить отношения, запустить, начать платить пенсии людям, — отметил Зеленский.

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов. Второй тур голосования назначен на 21 апреля, а ранее ЦИК озвучила окончательные результаты первого тура.