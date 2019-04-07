Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Шоумен отметил, что должен быть формат диалога с Россией в присутствии западных представителей.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сказал в эфире телеканала "Украина", что необходимо в присутствии представителей Запада говорить с РФ о мире в Донбассе. Он также подчеркнул, что готов к переговорам с лидером России Владимиром Путиным.

— Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали гибнуть. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договорённости, однако все согласны, что нужно реформировать минский формат... Должен быть формат переговоров с Россией в присутствии западных представителей, — сказал Зеленский.

Он отметил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

— Жертвовать людьми и территориями мы не будем никогда, — заявил кандидат в президенты, указав на то, что необходимо прекратить огонь в Донбассе.

Мы не можем позволить долгий процесс, так как каждый день мы начинаем утро [с новостей], сколько наших ребят погибло на востоке Владимир Зеленский

Напомним, во второй тур выборов президента страны вышли Зеленский и Порошенко.

На Украине на протяжении всего внутреннего конфликта в Донбассе, продолжающегося с 2014 года, пытаются обвинить Москву в дестабилизации обстановки в регионе. При этом вооружённые силы Украины почти ежедневно обстреливают Донецкую и Луганскую народные республики, которые не хотят подчиняться официальному Киеву после произошедшего там госпереворота.