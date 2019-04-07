Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев © Vk.com/Зеленский

Шоумен отметил, что должен быть формат диалога с Россией в присутствии западных представителей.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сказал в эфире телеканала "Украина", что необходимо в присутствии представителей Запада говорить с РФ о мире в Донбассе. Он также подчеркнул, что готов к переговорам с лидером России Владимиром Путиным.

Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали гибнуть. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договорённости, однако все согласны, что нужно реформировать минский формат... Должен быть формат переговоров с Россией в присутствии западных представителей, — сказал Зеленский.

Он отметил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

Жертвовать людьми и территориями мы не будем никогда, — заявил кандидат в президенты, указав на то, что необходимо прекратить огонь в Донбассе.

Мы не можем позволить долгий процесс, так как каждый день мы начинаем утро [с новостей], сколько наших ребят погибло на востоке

Владимир Зеленский

Напомним, во второй тур выборов президента страны вышли Зеленский и Порошенко.

На Украине на протяжении всего внутреннего конфликта в Донбассе, продолжающегося с 2014 года, пытаются обвинить Москву в дестабилизации обстановки в регионе. При этом вооружённые силы Украины почти ежедневно обстреливают Донецкую и Луганскую народные республики, которые не хотят подчиняться официальному Киеву после произошедшего там госпереворота.

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