Названы самые дорогие авиабилеты на майские праздники

Эксперты портала "Туту.ру" назвали стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники.
Больше всего за перелёт из пункта А в пункт Б заплатила группа туристов, которая отправится бизнес-классом в Канкун. Всего они выложили 635 тысяч рублей.
На втором месте оказалась цена трёх билетов из Москвы в Горно-Алтайск, за которые отдыхающие отдали 604 тысячи рублей. Третьими в списке стали билеты из Москвы на остров Самуй, которые обошлись покупателям в 485 тысяч рублей.
Среди индивидуальных путешествий в лидерах по цене оказался перелёт из Москвы в Токио и обратно за 77 тысяч рублей. Чуть меньше обошёлся перелёт из Москвы в Гуанчжоу и обратно, который стоит 70 тысяч рублей.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени