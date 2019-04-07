Названы самые дорогие авиабилеты на майские праздники

В рейтинге самых дорогих направлений оказались Канкун, Горно-Алтайск и остров Самуй.

Эксперты портала "Туту.ру" назвали стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники.

Больше всего за перелёт из пункта А в пункт Б заплатила группа туристов, которая отправится бизнес-классом в Канкун. Всего они выложили 635 тысяч рублей.

На втором месте оказалась цена трёх билетов из Москвы в Горно-Алтайск, за которые отдыхающие отдали 604 тысячи рублей. Третьими в списке стали билеты из Москвы на остров Самуй, которые обошлись покупателям в 485 тысяч рублей.

Среди индивидуальных путешествий в лидерах по цене оказался перелёт из Москвы в Токио и обратно за 77 тысяч рублей. Чуть меньше обошёлся перелёт из Москвы в Гуанчжоу и обратно, который стоит 70 тысяч рублей.