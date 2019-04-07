Facebook планирует проложить кабель вокруг Африки

Компания собирается прокладывать кабель в восточном, западном и средиземноморском побережьях континента.

Компания Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки, чтобы снизить затраты на широкополосный доступ в интернет и сделать более лёгкой регистрацию в социальной сети жителей континента. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Проект "Симба", названный в честь персонажа мультфильма "Король Лев", разделён на три этапа. Кабель проложат через несколько стран, расположенных на восточном, западном и средиземноморском побережьях континента, хотя точный маршрут неизвестен.

Представитель компании, общавшийся с журналистами по данной теме, не стал раскрывать детали проекта, но заявил, что Facebook "рассматривает весь мир, когда речь идёт о подводных кабелях".

Ранее Лайф рассказывал о том, что данные миллионов пользователей Facebook снова попали в открытый доступ.