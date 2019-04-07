"Молодёжка ОНФ" собрала около 115 тонн макулатуры в рамках акции #СохранимЛес

Кто-то нёс увесистые пачки, а кто-то — небольшие свёртки с исписанными тетрадями, отметили в организации.

"Молодёжка Общероссийского народного фронта (ОНФ)" в ходе всероссийской акции #СохранимЛес собрала около 115 тонн макулатуры. Об этом информирует пресс-служба движения.

— В акции #СохранимЛес приняли участие около 13 тысяч человек из 76 регионов РФ, которые собрали около 115 тонн макулатуры — это 1902 спасённых дерева, — поясняется в сообщении.

В каждом российском регионе "Молодёжка ОНФ" определила пункты сбора.

— Кто-то нёс увесистые пачки макулатуры, а кто-то небольшие свёртки с исписанными тетрадями, но равнодушных оказалось меньше, чем полагали организаторы, — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в рамках акции #СохранимЛес жители Ульяновска собрали почти 650 килограммов макулатуры, жители Омской области — 2,77 тонны.