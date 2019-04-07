США и Таиланд проводят общие военно-морские учения

В Таиланде стартовали совместные с США военно-морские учения Guardian Sea, на которых будет отрабатываться ведение боя с подлодками. Об этом информирует Bangkok Post.

— Это морская операция с участием самолётов и кораблей в противолодочной войне. Отличная возможность для ВМС обменяться навыками, техникой, спланировать выслеживание и нападение на подлодки в разных условиях, — приводит газета слова таиландского контр-адмирала Камчхорна Чхароенкиата.

Первые совместные военно-морские учения США и Таиланда Guardian Sea состоялись в 2012 году.

Ранее четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО и два корабля береговой охраны МВД Грузии провели совместные учения в акватории Чёрного моря.