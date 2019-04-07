США и Таиланд проводят общие военно-морские учения

เปิดฉาก ฝึก GUARDIAN SEA 201— Deep Blue Sea (@WassanaNanuam) 7 апреля 2019 г.
เรือดำน้ำสหรัฐฯ USS Louisville เล่น เกมซ่อนหา กลางทะเลอันดามัน กับ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช-เรือหลวงตากสิน ไล่ค้นหา ตรวจจับhttps://t.co/ZkIcMBvYQL pic.twitter.com/nu2vgto0oO
В Таиланде стартовали совместные с США военно-морские учения Guardian Sea, на которых будет отрабатываться ведение боя с подлодками. Об этом информирует Bangkok Post.
— Это морская операция с участием самолётов и кораблей в противолодочной войне. Отличная возможность для ВМС обменяться навыками, техникой, спланировать выслеживание и нападение на подлодки в разных условиях, — приводит газета слова таиландского контр-адмирала Камчхорна Чхароенкиата.
Первые совместные военно-морские учения США и Таиланда Guardian Sea состоялись в 2012 году.
Ранее четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО и два корабля береговой охраны МВД Грузии провели совместные учения в акватории Чёрного моря.
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