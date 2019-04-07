В ДНР заявили о пресечении вылазки украинских диверсантов

Наблюдатели вовремя обнаружили выдвижение противника, после чего был открыт огонь.

В Донецке офицеры Народной милиции ДНР пресекли вылазку украинских диверсантов, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя оборонного ведомства республики.

— Сегодня в 08:30 по приказу военного преступника Валерия Курача две диверсионно-разведывательные группы противника численностью по 15–20 человек каждая выдвинулись в направлении Пищевик — Октябрь для проведения провокации, — говорится в сообщении.

Как отмечается, наблюдатели своевременно обнаружили выдвижение противника, после чего по нему был открыт огонь. Информация о потерях среди диверсантов в настоящее время уточняется.

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