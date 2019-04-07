Два жителя Канады выиграли $3,8 миллиона в национальную лотерею

Один выигрышный билет был продан в провинции Британская Колумбия. Второй — в одной из трёх центральных провинций страны.

Джекпот популярной лотереи "6 из 49" в размере пять миллионов канадских долларов (3,8 миллиона долларов США) разыгран в Канаде. Об этом заявили представители компании OLG, проводящей розыгрыш.

— Выпавшие номера — 6, 19, 30, 37, 38 и 49. Бонус-число — 34, — рассказали организаторы.

Примечательно, что в розыгрыше оказалось сразу два победителя, которые разделят деньги пополам. Сейчас известно, что один выигрышный билет с такими номерами был продан в провинции Британская Колумбия. Второй — в одной из трёх центральных провинций Канады.

Ещё один участник розыгрыша — из Квебека — стал обладателем "утешительного" приза в размере миллион канадских долларов (750 тысяч долларов США). Согласно правилам национальных лотерей в Канаде, для получения приза нужно предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории страны джекпот в размере 64 миллиона канадских долларов был разыгран в лотерею "6 из 49" осенью 2015 года.