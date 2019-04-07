Порошенко сообщил о скором возобновлении переговоров в "нормандском формате"

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что уже готовится к возобновлению встреч в "нормандском формате".

— Сейчас мы едем в Берлин. Сегодня от наших партнёров поступил запрос на восстановление "нормандского формата", — передаёт его слова телеканал "Украина".

При этом он подчеркнул, что он и его команда "знают, куда и как двигаться".

Как писал Лайф, ранее Порошенко пообещал в случае победы на президентских выборах созвать встречу в "нормандском формате". В ходе мероприятия лидер Незалежной планирует обсудить ряд вопросов, в том числе и введение "голубых касок" ООН в Донбасс.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что встречаться в "нормандском формате" в настоящее время бессмысленно, потому что Украина не выполняет договорённостей, которые были достигнуты ранее.