В Москве загорелась вторая за день подземная парковка

Первое возгорание произошло в подземном паркинге на Ленинградском шоссе на севере города.

В Москве на подземной парковке на улице Лобачевского произошёл пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— На подземной парковке на улице Лобачевского, дом 8, произошёл пожар, — говорится в сообщении.

По словам источника, загорелась машина "на площади 4 квадратных метра, возгорание было ликвидировано". По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается также, что у парковки нет сообщения с жилым домом, под которым она находится.

Сегодня также произошёл пожар на подземной парковке в Москве на Ленинградском шоссе, в результате чего пострадало семь машин.