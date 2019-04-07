В Москве загорелась вторая за день подземная парковка

В Москве на подземной парковке на улице Лобачевского произошёл пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
— На подземной парковке на улице Лобачевского, дом 8, произошёл пожар, — говорится в сообщении.
По словам источника, загорелась машина "на площади 4 квадратных метра, возгорание было ликвидировано". По предварительным данным, пострадавших нет.
Отмечается также, что у парковки нет сообщения с жилым домом, под которым она находится.
Сегодня также произошёл пожар на подземной парковке в Москве на Ленинградском шоссе, в результате чего пострадало семь машин.
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