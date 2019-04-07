В США сенатор заявил о желании участвовать в выборах президента, несмотря на рак

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В США сенатор заявил о желании участвовать в выборах президента, несмотря на рак

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Фото: ©Facebook/ Senator Michael Bennet

Сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет рассказал о намерении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году, несмотря на рак предстательной железы. Об этом сообщает CNN.

Несмотря на серьёзный диагноз, политик уверен, что онкологическое заболевание удастся победить, поскольку его обнаружили на ранней стадии.

Не думаю, что это помешает мне ездить с предвыборными поездками, — заявил Беннет.

Как писал Лайф, ранее действующий президент США Дональд Трамп пообещал победить на президентских выборах в 2020 году с большим отрывом, нежели в 2016 году.

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