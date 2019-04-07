В США сенатор заявил о желании участвовать в выборах президента, несмотря на рак

Сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет рассказал о намерении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году, несмотря на рак предстательной железы. Об этом сообщает CNN.

Несмотря на серьёзный диагноз, политик уверен, что онкологическое заболевание удастся победить, поскольку его обнаружили на ранней стадии.

— Не думаю, что это помешает мне ездить с предвыборными поездками, — заявил Беннет.

Как писал Лайф, ранее действующий президент США Дональд Трамп пообещал победить на президентских выборах в 2020 году с большим отрывом, нежели в 2016 году.