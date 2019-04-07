Экс-генсек НАТО хочет помочь Зеленскому установить контакты с мировыми лидерами

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен вызвался помочь кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому наладить контакты с лидерами мирового сообщества. Заявление прозвучало на фоне встречи главы партии "Слуга народа" с правлением Ялтинской европейской стратегии.

— Важно как можно быстрее установить связи новоизбранному президенту с Евросоюзом, неформальные контакты с Брюсселем, Берлином, Парижем и Вашингтоном, — передаёт слова Расмуссена "Телевизионная служба новостей".

Отмечается, что во время встречи Зеленский сообщил, что его команда уже определила своих кандидатов на ключевые должности и надеется назвать их имена до второго тура выборов.

Напомним, во второй тур выборов президента страны вышли Зеленский и Порошенко. Ранее глава ЦИК Татьяна Слипачук рассказала, что участники второго тура выборов смогут начать свою агитацию с 8 апреля.