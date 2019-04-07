Главный тренер "Севильи" признался, что смертельно болен

Наставник испанской "Севильи" Хоакин Капаррос рассказал, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз. Об этом пишет издание Marca.
— У меня хроническая лейкемия. Я хочу наслаждаться своей профессией, я не проходил лечение, — заявил главный тренер "Севильи" после матча 31-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом", в котором его подопечные выиграли со счётом 2:0.
По словам Капарроса, болезнь никак не мешает ему сосредоточить все силы на работе с "Севильей".
— Я более решителен, чем когда-либо. Больше не хочу говорить об этом и хочу убедиться, что все останутся спокойны, — добавил специалист.
Капаррос возглавил "Севилью" в марте текущего года. Стоит отметить, что с 2000 по 2005 год Капаррос также тренировал эту команду.
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