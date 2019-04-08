Посольство РФ: Пострадавшему в Эймсбери британцу не сообщали диагноз

Отравленный в Эймсбери британец Чарльз Роули до сих пор не располагает информацией о диагнозе и методах, предпринимаемых для его лечения. Об этом указывается на сайте Посольства РФ в Великобритании.

Комментарий пресс-секретаря ведомства прозвучал на фоне вопроса о готовности России оказать помощь гражданину Соединённого Королевства в том случае, если он обратится с подобной просьбой.

— Пострадавший не располагает информацией о диагнозе и методах, предпринимаемых для его лечения. В данном контексте он видит для себя выход из сложившейся ситуации, видимо, с помощью третьей стороны. При этом Роули, похоже, был бы не против обследования и в России, однако с такой просьбой он пока не обращался, — подчеркнули в сообщении.

По данным сотрудников посольства, в ходе встречи с российским послом в Лондоне Александром Яковенко Роули выразил обеспокоенность из-за стремительного ухудшения здоровья и отсутствия адекватного сопровождения со стороны британских медиков, учитывая ряд серьёзных симптомов.

— Британец сообщил, что страдает из-за ослабления зрения, частичной потери памяти, общего нарушения координации движений, в частности моторики левой руки, — отметили в пресс-службе ведомства.

Как писал Лайф, ранее Роули, по данным Скотленд-Ярда, отравленный в Эймсбери встретился с послом России в Соединённом Королевстве и обсудил произошедшее, поинтересовавшись возможностью проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, 45-летний Чарльз Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджесс были госпитализированы в конце июня 2018 года после инцидента в Эймсбери. По версии британских властей, они отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок". 8 июля женщина умерла.