В одном из штатов Мексики за 12 часов были убиты 18 человек

В штате Гуанахуато, расположенном в центральной части Мексики, в течение 12 часов убиты по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает информационное издание Excelsior.

Отмечается, что в данном районе прошла серия вооружённых нападений, в которых участвовали враждующие между собой преступные группировки. В частности, в муниципалитете Апасео-эль-Альто в результате разбоя убиты восемь человек, в том числе трое детей.

Штат Гуанахуато в последнее время приобрел плохую репутацию. Сейчас он считается одним из самых неблагополучных районов Мексики, поскольку, по данным полиции, в период с 2015 по 2018 год число умышленно совершённых убийств выросло на 400%.

Ранее Лайф писал, что в этом же штате в результате перестрелки в баре погибло не менее 13 человек. Ещё восемь получили ранения.