СК возбудил дело после исчезновения двоих детей в Костромской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после исчезновения двух мальчиков в Костромской области. Об этом сообщается на официальном портале СУ СКР по Костромской области.

Отмечается, что дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Убийство".

Как писал Лайф, 6 апреля два мальчика семи и восьми лет не вернулись домой с прогулки в посёлке Лесобаза Мантуровского района. Следователи уже побывали дома у школьников, опросили их родственников и знакомых, однако пока местонахождение детей установить не удалось.

Сейчас поиском пропавших занимаются сотрудники МЧС, полицейские, следователи, волонтёры отряда "Лиза алерт" и местные жители. В ходе мероприятий уже была осмотрена береговая линия реки Унжи, садовые и заброшенные участки, а также пешеходный маршрут из посёлка в соседний город Мантурово.

Сообщается, что поисковые операции продолжаются.