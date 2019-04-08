Порошенко увидел угрозу "откатиться под имперскую Россию"

Лидер Незалежной Пётр Порошенко выразил мнение о существовании угрозы для Киева "откатиться под имперскую Россию". Об этом действующий президент Украины написал в "Твиттере".

— Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но ещё быстрее — откатиться под имперскую Россию, — говорится в сообщении Порошенко.

Также он отметил, что стране "нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак".

Напомним, президентские выборы на Украине состоялись 31 марта. 21 апреля пройдёт второй тур голосования, в котором украинцы будут выбирать между шоуменом Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Лайф писал, что оба кандидата в президенты смогут начать свою агитацию с 8 апреля. Ранее Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики и собираются провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве 14 апреля.