В Тверской области мужчина незаконно срубил более 1300 деревьев

Житель Тверской области незаконно срубил более 1300 деревьев, причинив лесному фонду ущерб на сумму более 23 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тверской области.

— В дежурную часть МО МВД России "Осташковский" от представителя районного лесничества поступило сообщение о незаконной рубке леса. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что возле одного из населённых пунктов в Пеновском районе неизвестный вырубил более 1300 деревьев пород "сосна", "ель", "осина" и "берёза", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточняется, в результате разыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать предполагаемого злоумышленника.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная вырубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере".

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.