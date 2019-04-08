В Москве задержанных с наркотиками британцев отпустили под подписку о невыезде

Двое британцев, ранее задержанных в Москве, были освобождены полицией под подписку о невыезде. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ответственного секретаря в Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Граждане Великобритании пробыли в УМВД РФ по району Басманный менее трёх часов. По предварительной информации, у них были изъяты наркотические средства.

Полицейские отпустили подозреваемых, однако британцам запрещено покидать территорию РФ. Также, как отметил Мельник, им необходимо явиться "по первому требованию" для дачи показаний.

Как писал Лайф, ранее в полицейское отделение в Москве поступили двое граждан Великобритании, предположительно, имевших при себе наркотики. Изъятое вещество было направлено на экспертизу.