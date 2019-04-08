В Посольстве РФ оценили статью Mirror о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Посольство РФ в Лондоне отреагировало на статью британской газеты The Mirror о встрече Александра Яковенко с пострадавшим при инциденте в Эймсбери Чарльзом Роули и его братом.

На странице твиттера дипмиссии опубликовали снимок обложки газеты, на которой рядом с фотографией дипломата британские журналисты разместили скандальный заголовок — "Ваша страна убила мою девушку?".

— Цель встречи была другой, вопросы — тоже, — выразили своё возмущение российские дипломаты в подписи к посту.

Как писал Лайф, ранее Роули, по данным Скотленд-Ярда, отравленный в Эймсбери, встретился с послом России в Соединённом Королевстве и обсудил произошедшее.

Позднее в воскресном выпуске британского таблоида опубликовали статью, в которой отметили, что даже после встречи с дипломатом Роули якобы склонен считать, что ответственность за инцидент с отравлением лежит на России.