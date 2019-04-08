Житель Воронежской области два года незаконно получал пенсию в 150 тысяч рублей

В Воронежской области сотрудница Пенсионного фонда незаконным образом начисляла своему отцу пенсию в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном портале прокуратуры региона.

Отмечается, что 55-летняя женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительной версии следствия, она с июля 2015 по август 2017 года пользовалась служебным положением и похищала денежные средства из федерального бюджета.

Кроме того, используя программно-технический комплекс, женщина подделывала данные о начислении пенсий своему отцу. В прокуратуре отметили, что суммарный ущерб превысил 3,5 миллиона рублей.

По данным следствия, сотрудница Пенсионного фонда уже признала свою вину и возместила ущерб в полном размере. В настоящий момент против женщины готовится уголовное дело, ей грозит до 10 лет тюрьмы.