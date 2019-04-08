Генсек Совета Европы пригрозил потрясениями в случае выхода РФ из организации

Выход России из Совета Европы на фоне нависшего Брексита может обернуться настоящим потрясением для Европы. Об этом заявил генсек организации Турбьёрн Ягланд.
— Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit. Но это может скоро произойти, — приводит слова политика Норвежское телеграфное бюро.
При этом Ягланд подчеркнул, что выборы нового генсека в СЕ могут стать решающим событием для дальнейшей судьбы отношений организации с Россией.
— Если они (РФ. — Прим. Лайфа) не смогут участвовать в выборах генерального секретаря, есть вероятность, что Россия сделает вывод, что тут (в СЕ. — Прим. Лайфа) им делать нечего, — заявил Ягланд.
По словам политика, единственным правильным выходом в данной ситуации является возвращение Парламентской ассамблеей Совета Европы права голоса россиянам.
Он также добавил, что уже принимает участие в урегулировании данного вопроса.
Как писал Лайф, ранее генсек организации Турбьёрн Ягланд признался, что из-за лишения России права голоса в ПАСЕ в самом Совете Европы начался кризис.
Напомним, отношения России с Советом Европы осложнились в 2014 году из-за ситуации в Крыму и в Донбассе. Москву тогда лишили права голоса на ПАСЕ. В ответ с 2016 года Россия перестала отправлять заявку на подтверждение полномочий делегации, а с июня 2017 года — прекратила вносить членские взносы. В октябре Турбьёрн Ягланд предупредил, что на этом основании в июне 2019-го страну могут исключить из СЕ.
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