Генсек Совета Европы пригрозил потрясениями в случае выхода РФ из организации

По словам политика, единственным правильным выходом в данной ситуации является возвращение Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) права голоса россиянам.

Выход России из Совета Европы на фоне нависшего Брексита может обернуться настоящим потрясением для Европы. Об этом заявил генсек организации Турбьёрн Ягланд.

— Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit. Но это может скоро произойти, — приводит слова политика Норвежское телеграфное бюро.

При этом Ягланд подчеркнул, что выборы нового генсека в СЕ могут стать решающим событием для дальнейшей судьбы отношений организации с Россией.

— Если они (РФ. — Прим. Лайфа) не смогут участвовать в выборах генерального секретаря, есть вероятность, что Россия сделает вывод, что тут (в СЕ. — Прим. Лайфа) им делать нечего, — заявил Ягланд.

По словам политика, единственным правильным выходом в данной ситуации является возвращение Парламентской ассамблеей Совета Европы права голоса россиянам.

Он также добавил, что уже принимает участие в урегулировании данного вопроса.

Как писал Лайф, ранее генсек организации Турбьёрн Ягланд признался, что из-за лишения России права голоса в ПАСЕ в самом Совете Европы начался кризис.

Напомним, отношения России с Советом Европы осложнились в 2014 году из-за ситуации в Крыму и в Донбассе. Москву тогда лишили права голоса на ПАСЕ. В ответ с 2016 года Россия перестала отправлять заявку на подтверждение полномочий делегации, а с июня 2017 года — прекратила вносить членские взносы. В октябре Турбьёрн Ягланд предупредил, что на этом основании в июне 2019-го страну могут исключить из СЕ.