Глава Министерства внутренней безопасности США подала в отставку

Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост. Её обязанности временно будет исполнять начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля Кевин Макэлинэн. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Белого дома Дональд Трамп.
Американский лидер выразил признательность Нильсен за службу и представил временного главу ведомства Макэлинэна.
— Уверен, что Кевин отлично справится с этой должностью, — отметил он.
При этом Трамп не уточнил, чем вызвано подобное решение Нильсен уйти в отставку.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени