Глава Министерства внутренней безопасности США подала в отставку

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Глава Министерства внутренней безопасности США подала в отставку

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Фото: © Twitter / Sec. Kirstjen Nielsen

Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост. Её обязанности временно будет исполнять начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля Кевин Макэлинэн. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Белого дома Дональд Трамп.

Американский лидер выразил признательность Нильсен за службу и представил временного главу ведомства Макэлинэна.

Уверен, что Кевин отлично справится с этой должностью, — отметил он.

При этом Трамп не уточнил, чем вызвано подобное решение Нильсен уйти в отставку.

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