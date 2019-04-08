Зеленский рассказал, как прекратит войну в Донбассе в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что в случае победы на выборах он первым делом отдаст приказ о прекращении ведения огня в восточной части Донбасса.

Зеленский отметил, что в СМИ ежедневно ведутся разговоры о тяжёлой ситуации в данном регионе и приводятся статистические данные о количестве раненых и погибших украинских военных и простых жителей.

— Каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке. Мы понимаем, что каждый день — это жизнь, это человеческая судьба и трагедия для каждой человеческой семьи, — заявил шоумен в интервью телеканалу "Украина".

Также Зеленский предложил возобновить пенсионные выплаты всем жителям неподконтрольной территории, поскольку они являются "такими же украинцами", которым попросту "запудрили мозг".

Ранее Владимир Зеленский также заявлял, что в случае своего избрания на высший пост в стране не будет затягивать с установлением перемирия в Донбассе.

Напомним, выборы на Украине прошли 31 марта, а 21 апреля состоится второй тур голосования, где борьба за президентский пост развернётся между шоуменом Владимиром Зеленским и действующим украинским лидером Петром Порошенко.

Лайф писал, что оба кандидата начали свою агитацию 8 апреля. До этого Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики и намерены провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве 14 апреля.