Эмилия Кларк призналась, что не помнит концовку сериала "Игра престолов"

Актриса Эмилия Кларк в эфире телешоу Saturday Night Live призналась, что не помнит, чем закончился сериал "Игра престолов". Об этом пишет журнал Variety.

Как уточняется, в роли ведущего шоу в тот вечер выступил коллега Кларк по съёмочной площадке Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу.

Признание актрисы прозвучало в момент, когда присутствующие стали просить Харингтона рассказать, кому же в итоге достался Железный трон.

Неожиданно к поклонникам сериала присоединилась и Кларк.

В ответ на усмешку ведущего актриса заявила, что не помнит концовку, поскольку прошло уже достаточно много времени.

— Слушай, я забыла. Это было так давно... Тем более большую часть сцен я просто говорила с драконом, который на самом деле всего лишь теннисный мячик на зелёной палке, — заметила Кларк.

Напомним, премьера финального сезона "Игры престолов" состоится 14 апреля.