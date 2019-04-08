Олимпийский чемпион рассказал о предвзятости судей к российским спортсменам

Олимпийский чемпион Александр Легков выразил мнение, что иногда представители Фемиды могут быть предвзятыми в отношении российских лыжников.

Как отметил Легков, в том, что в спорных ситуациях на трассе судьи становятся на сторону норвежских лыжников, "есть доля правды".

— Чисто визуально, плюс подача журналистов, плюс разговоры болельщиков, кажется, так и есть. Россияне практически всегда виноваты. Даже если реально нарушили норвежцы, обыгрывается всё так, что ты реально начинаешь думать о собственной неправоте, — признался в интервью "Спорт-экспрессу" Легков.

Также он отметил, что общению россиян с иностранными соперниками зачастую "мешает языковой барьер".

— Что касается меня, то с ребятами, с которыми я бегал, у меня очень хорошие отношения, — добавил Легков.

Напомним, Александр Легков победил в гонке на 50 километров на Играх в Сочи в 2014 году. Его обвиняли в употреблении допинга, однако лыжник добился отмены дисквалификации в Спортивном арбитражном суде и вернул золотую медаль Олимпиады. В апреле прошлого года Легков объявил о завершении международной карьеры.