Меган Маркл и принц Гарри переехали из Кенсингтонского дворца в свою резиденцию

Герцог и герцогиня Суссекские официально переехали от королевской родни в свой коттедж Фрогмор в Виндзоре, пишет Daily Mirror.
По данным издания, супруги якобы даже успели принять первого гостя, визажиста Даниэля Мартина, который делал свадебный макияж Маркл.
Как писал Лайф, недавно Маркл и принц Гарри "переехали" из социальных сетей Кенсингтонского дворца, создав свой аккаунт.
Напомним, Маркл и принц Гарри ожидают пополнения в семье. Ранее стало известно, что герцогиня Суссекская вопреки традиции намерена отказаться от родов в больнице, в которой рожали Кейт Миддлтон и принцесса Диана.
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