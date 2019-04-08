Меган Маркл и принц Гарри переехали из Кенсингтонского дворца в свою резиденцию

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Меган Маркл и принц Гарри переехали из Кенсингтонского дворца в свою резиденцию

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Фото: © Instagram/sussexroyal

Герцог и герцогиня Суссекские официально переехали от королевской родни в свой коттедж Фрогмор в Виндзоре, пишет Daily Mirror.

По данным издания, супруги якобы даже успели принять первого гостя, визажиста Даниэля Мартина, который делал свадебный макияж Маркл.

Как писал Лайф, недавно Маркл и принц Гарри "переехали" из социальных сетей Кенсингтонского дворца, создав свой аккаунт.

Напомним, Маркл и принц Гарри ожидают пополнения в семье. Ранее стало известно, что герцогиня Суссекская вопреки традиции намерена отказаться от родов в больнице, в которой рожали Кейт Миддлтон и принцесса Диана.

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