Полицейский спас мужчину из горящей машины в Хабаровске

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Полицейский спас мужчину из горящей машины в Хабаровске

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Лейтенант полиции Вячеслав Размашкин. Фото: © Управление МВД РФ по Хабаровскому краю

В Хабаровске полицейский вытащил из горящего легкового автомобиля мужчину, который звал на помощь.

Лейтенант Вячеслав Размашкин увидел, как проезжавшая в попутном направлении иномарка врезалась в столб и загорелась. После этого полицейский позвонил в экстренные службы, а сам бросился на помощь водителю.

Разбив лобовое стекло, сотрудник полиции проник в салон и помог выбраться раненому,рассказала РИА "Новости" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавший был госпитализирован.

Стоит отметить, что за проявленные Вячеславом Размашкиным смелость и мужество руководством регионального УМВД РФ было принято решение о поощрении полицейского.

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