Полицейский спас мужчину из горящей машины в Хабаровске

В Хабаровске полицейский вытащил из горящего легкового автомобиля мужчину, который звал на помощь.
Лейтенант Вячеслав Размашкин увидел, как проезжавшая в попутном направлении иномарка врезалась в столб и загорелась. После этого полицейский позвонил в экстренные службы, а сам бросился на помощь водителю.
— Разбив лобовое стекло, сотрудник полиции проник в салон и помог выбраться раненому, — рассказала РИА "Новости" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Пострадавший был госпитализирован.
Стоит отметить, что за проявленные Вячеславом Размашкиным смелость и мужество руководством регионального УМВД РФ было принято решение о поощрении полицейского.
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