Сотрудников "Роскосмоса" будут лишать премии за некачественную работу

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин принял решение с мая в пилотном режиме внедрить на предприятиях госкорпорации методику по стимулированию эффективности труда сотрудников. Об этом сообщает РИА "Новости".

По предварительным данным, теперь каждый месяц будут оценивать динамику показателей труда работников. В зависимости от результата их будут поощрять материально или лишать премий на срок до года за некачественную работу.

Отмечается, что материальные надбавки достанутся только тем специалистам, чья работа оказывает критическое влияние на качество продукта.

— По итогам пилотной реализации проекта "Роскосмос" проанализирует полученные результаты и распространит лучшие практики на все предприятия, входящие в периметр госкорпорации, — заявили в пресс-службе ведомства.

Как писал Лайф, ранее Дмитрий Рогозин рассказал об увольнении нерадивых разработчиков, занимавшихся транспортным пилотируемым кораблём "Федерация".