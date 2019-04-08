В ГИБДД назвали регионы России с наибольшим числом жертв ДТП

Всего за 2018 год на российских дорогах произошло 168 099 аварий, в которых погибло 18 214 человек, а также пострадало 214 853 человека.

В Краснодарском крае за прошедший год зафиксировано наибольшее количество погибших в ДТП, а наиболее безопасным для водителей и пешеходов стал Чукотский автономный округ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Госавтоинспекцию.

По данным ведомства, лидерами по количеству жертв автомобильных аварий стали Кубань, где погибло 1053 человека, Подмосковье — 938 человек, Ростовская область — 554 погибших, Башкирия — 550, Москва, где жертвами ДТП стали 465 человек.

Напротив, самыми безопасными регионами оказались Чукотка и Ненецкий автономный округ, где за 2018 год в результате аварий погибли два и три человека соответственно. За ними следуют Магаданская область — 30 человек, Еврейская автономная область — 32 человека, Республика Алтай — 36 человек, Ямало-Ненецкий автономный округ — 45 человек, Камчатский край, где погибло 49 человек.

Кроме того, Госавтоинспеция предоставила данные по регионам, где отмечено наибольшее количество пострадавших в ДТП. Первые три места по данному показателю заняли Москва — 10 469 человек, Краснодарский край — 8675 человек, Санкт-Петербург — 7693 человека. В рейтинг также вошли Московская (7259) и Нижегородская (7021) области.

Как отметили в ГИБДД, всего за 2018 год на дорогах России было зафиксировано 168 099 аварий, в которых погибло 18 214 человек, а пострадало 214 853 человека.