Нурмагомедов отметил годовщину победы в UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил о своём титульном поединке, состоявшемся год назад. Слова благодарности за чемпионский пояс спортсмен разместил в "Инстаграме".

— Ровно год назад я стал чемпионом UFC. К этому я шёл долгие годы. Алхамдулиллах за всё, что мне дал Всевышний. Мне повезло со многими вещами в этой жизни. Это Отец, это Друзья и Братья, которые долгое время рядом, — написал Нурмагомедов.

Также Хабиб отметил, что "очень долго стремился" к этой победе и в достижении цели ему помогли близкие люди, поскольку "одному прийти к этому невозможно".

Напомним, что 8 апреля 2018 года в Бруклине состоялся турнир по смешанным единоборствам. В поединке встретились Хабиб Нурмагомедов и американец Эл Яквинта. По итогам соревнования российский боец сумел одержать победу и стать первым номером UFC в лёгкой весовой категории, потеснив с верхних строк ирландца Конора Макгрегора и американца Тони Фергюсона.

Примечательно, что российский боец должен был встретиться сначала с Фергюсоном, а затем с Максом Холлоуэем, но бои так и не состоялись.

Ранее Лайф писал о том, что Хабиб Нурмагомедов анонсировал тур по Великобритании. Боец планирует в период с 12 по 15 июня посетить три города: Лондон, Манчестер и Мидлендс.