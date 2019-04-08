Сыну Плющенко запретили выступать на льду под песню Майкла Джексона

Организаторы шоу в Европе и Азии не разрешили сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру использовать в своей программе песню Майкла Джексона. Об этом сообщила мать ребёнка, Яна Рудковская, в "Инстаграме".

По словам продюсера, выступать под композицию Billie Jean Саше Плющенко настоятельно не рекомендуют из-за обвинений американского певца в педофилии, озвученных в фильме "Покидая Неверленд".

При этом Рудковская отметила, что очень надеется, что "Майкла оправдают", а сама она "не хочет верить в этот бред".

Жена Плющенко добавила, что, в отличие от зарубежных коллег, российские организаторы ледовых шоу позволили её сыну выступать со своей программой.

Как писал Лайф, ранее семья Джексона ответила на обвинения в педофилии своим собственным документальным фильмом, получившим название "Неверленд из первых рук".