Сыну Плющенко запретили выступать на льду под песню Майкла Джексона

Все познаётся в сравнении... разница в катании -ровно год,спасибо @angelsofplushenko и тренеру Саши @amir_habi и хореографу @anastasya_2312 ! Разница -колоссальная ) ... В связи со скандальным фильме о Майкле Джексоне.... только в России разрешили катать Саше @gnomgnomych на соревнованиях эту программу, а на шоу за границей, пишут,что нежелательно , при чём не только Европа,,но и Азия , которая его так любила ..., но тем не менее.. Я не хочу верить в этот бред ..,мой муж катал одну из Олимпийских программ под Майкла , я очень надеюсь, что Майкла оправдают, фильм не смотрела.. в показания не верю, но тем не менее 15.04 2018 Саша катает на « Кубке Плющенко» - заключительный раз эту программу на соревнованиях! 💪🏻 ps Кто видел этот фильм ... неужели Вы верите этим людям,которые после смерти Легенды делают подобные заявления ?