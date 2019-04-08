Сыну Плющенко запретили выступать на льду под песню Майкла Джексона

Организаторы шоу в Европе и Азии не разрешили сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру использовать в своей программе песню Майкла Джексона. Об этом сообщила мать ребёнка, Яна Рудковская, в "Инстаграме".
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Все познаётся в сравнении... разница в катании -ровно год,спасибо @angelsofplushenko и тренеру Саши @amir_habi и хореографу @anastasya_2312 ! Разница -колоссальная ) ... В связи со скандальным фильме о Майкле Джексоне.... только в России разрешили катать Саше @gnomgnomych на соревнованиях эту программу, а на шоу за границей, пишут,что нежелательно , при чём не только Европа,,но и Азия , которая его так любила ..., но тем не менее.. Я не хочу верить в этот бред ..,мой муж катал одну из Олимпийских программ под Майкла , я очень надеюсь, что Майкла оправдают, фильм не смотрела.. в показания не верю, но тем не менее 15.04 2018 Саша катает на « Кубке Плющенко» - заключительный раз эту программу на соревнованиях! 💪🏻 ps Кто видел этот фильм ... неужели Вы верите этим людям,которые после смерти Легенды делают подобные заявления ?
По словам продюсера, выступать под композицию Billie Jean Саше Плющенко настоятельно не рекомендуют из-за обвинений американского певца в педофилии, озвученных в фильме "Покидая Неверленд".
При этом Рудковская отметила, что очень надеется, что "Майкла оправдают", а сама она "не хочет верить в этот бред".
Жена Плющенко добавила, что, в отличие от зарубежных коллег, российские организаторы ледовых шоу позволили её сыну выступать со своей программой.
Как писал Лайф, ранее семья Джексона ответила на обвинения в педофилии своим собственным документальным фильмом, получившим название "Неверленд из первых рук".
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