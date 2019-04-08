Российская военная полиция обнаружила схрон ИГИЛ под Дамаском

Российской военной полицией был обнаружен схрон боевиков группировки ИГИЛ* в лагере Ярмук под Дамаском.

Отмечается, что полиции сообщил о находящемся в тоннеле под домом оружии и боеприпасах местный житель. Информация оказалась верной. В ходе осмотра были обнаружены самодельные снаряды, мины, фугасы и ракетная установка, которую террористы смастерили из металлических листов и труб.

— Данные боеприпасы были изъяты и переданы сапёрам Сирийской арабской армии для дальнейшего уничтожения, — рассказал журналистам представитель российской военной полиции.

Тоннели, в одном из которых был найден схрон ИГИЛ, сетью опутывают весь город, поэтому власти Сирии приняли решение засыпать их.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.