В Малайзии в ДТП с автобусом погибло десять человек

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В Малайзии в ДТП с автобусом погибло десять человек

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Фото: © Twitter / Kuala Lumpur Reporter

Авария с участием автобуса в Малайзии унесла жизни десяти человек, ещё 34 получили ранения, сообщает издание The Star.

По предварительным данным, автобус, который вёз иностранных рабочих, вечером 7 апреля съехал в кювет недалеко от аэропорта Куала-Лумпура.

Водитель и восемь пассажиров скончались на месте, ещё один человек погиб в больнице.

Информацию также подтвердила компания Malaysia Airports.

Мы узнали о катастрофе и немедленно направили (на место происшествия. — Прим. Лайфа) нашу команду для оказания содействия полиции, медработникам и сотрудникам пожарно-спасательной команды, — рассказали на странице пресс-службы компании в "Твиттере".

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