Американская журналистка сравнила Зеленского с Трампом

Журналистка The Washington Post Энн Эпплбаум сравнила украинского кандидата в президенты Владимира Зеленского и главу Белого дома Дональда Трампа.

Как отметила обозреватель американского издания, многие сравнивают методы Зеленского по ведению предвыборной кампании с тактикой Трампа. По словам Эпплбаум, действующий президент США также использовал свою телевизионную популярность.

Журналистка добавила, что Зеленский получил популярность благодаря роли в телесериале "Слуга народа", его герой помог украинцам понять, что им нужен похожий президент.

Кроме того, Эпплбаум подчеркнула, что Зеленский "не стремится расколоть народ" на Украине, а это в маленьких городах нравятся людям, которые уже устали "от войны с Россией". Однако, по мнению обозревателя, предстоящие дебаты с действующим лидером Незалежной Петром Порошенко станут для Зеленского первым испытанием.

Напомним, на Украине 21 апреля состоится второй тур президентских выборов. Как писал Лайф, Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики и намерены провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский" 14 апреля. Ранее сенатор Алексей Пушков оценил последствия победы Зеленского на выборах.