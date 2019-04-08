Житель Владивостока поджёг машину знакомой из-за шуточного видео

Суд Владивостока рассмотрит дело в отношении местного жителя, который поджёг автомобиль своей знакомой из-за шуточного видеоролика. Об этом сообщается на официальном портале Прокуратуры Приморского края.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером 23 февраля 2019 года. По версии следствия, женщина в День защитника Отечества отправила своему знакомому видео через мессенджер. Но мужчина посчитал это послание оскорбительным и решил отомстить обидчице — облить её автомобиль дизельным топливом и поджечь. После содеянного обвиняемый скрылся с места преступления.

В итоге автомобиль пострадал частично. Хозяйке машины уже был возмещён ущерб в размере 18 тысяч рублей. Фигурант дела выплатил компенсацию добровольно.

Уголовное дело было направлено во Фрунзенский районный суд. Мужчину обвиняют по статье "Умышленное повреждение чужого имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба, совершённое путем поджога". Ему грозит до двух лет лишения свободы.