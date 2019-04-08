Самый крупный лесной пожар в России бушует в Магаданской области

В Магаданской области бушует самый крупный пожар в России, сообщает ТАСС.

Отмечается, что площадь пожара составила более четырёх тысяч гектаров.

— Это более 90% от площади всех контролируемых горящих лесных участков в стране. Возгорание произошло 6 апреля на территории Северо-Эвенского городского округа в 30 километрах от посёлка Северо-Эвенск, — рассказали агентству в МОГБУ "Авиалесоохрана".

Также сообщается, что распространению огня препятствуют естественные водные и снежные преграды. При этом населённым пунктам в регионе ничего не угрожает.