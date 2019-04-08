Синоптики пообещали дождь и усиление ветра в Москве

По данным метеорологов, 8 апреля дневная температура воздуха в столице составит около 10 градусов тепла.

В Москве ожидаются дождевые тучи и сильный ветер в ближайшие сутки. Это обусловлено влиянием тёплого атмосферного фронта. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Дневная температура будет соответствовать своей климатической норме. В городе воздух прогреется до +8…+10°. В Московской области ожидается до +6…+11°. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 745 мм рт. ст.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве на 8 апреля объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра.