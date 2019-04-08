Москвичи смогут следить за успеваемостью детей в школе на сайте столичной мэрии

Также в новом разделе будет доступна функция домашних заданий, где родители могут проследить, что ребёнку задали учителя.

Жители Москвы теперь смогут самостоятельно отслеживать успеваемость своих детей в школе благодаря новой функции, появившейся в личном кабинете на сайте мэра и Правительства Москвы. Для родителей будет доступен не только электронный дневник школьника с оценками, но и список домашних заданий по каждому из предметов.

— Благодаря новой функции пользователям стало гораздо удобнее отслеживать успеваемость своих детей. Родители видят, какие задания и на какие дни школьникам поручают выполнить дома. Посмотреть их можно, нажав на соответствующую иконку — "Задания". Также при желании пользователи могут скачать файл с домашним заданием и распечатать его, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Прежде всего родителям необходимо будет активировать функцию на сайте и установить виджет "Ребёнок в школе". Это также позволит взрослым отслеживать, когда их ребёнок входит и выходит из школы.

Разработчики сервиса отмечают, что для активации виджета необходимо, чтобы в личном кабинете были указаны телефон, электронная почта и СНИЛС.