Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Крыма от гитлеровцев

Публикация уникальных документов приурочена к 75-й годовщине начала Крымской наступательной операции Советской армии.

Министерство обороны России рассекретило и опубликовало архив уникальных документов об обороне и последующем освобождении Крымского полуострова от немецко-фашистких захватчиков в годы Великой отечественной войны. Ранее эти документы хранились в фонде Центрального архива МО РФ и были доступны лишь узкому кругу историков. Теперь ознакомиться с материалами о героических сражениях Советской армии за Крым можно на сайте военного ведомства.

Отметим, публикация документов приурочена к 75-летию начала Крымской наступательной операции. Восьмого апреля 1944 года силы 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии перешли в наступление. Советским солдатам потребовалось чуть более месяца, чтобы полностью разгромить силы 17-й армии вермахта на полуострове. 12 мая было объявлено о полном освобождении Крыма от гитлеровцев.

Основная часть документов посвящена боям за Севастополь, Симферополь, Судак, Ялту и Керчь в ходе операции. Среди них донесения солдат, наградные листы, карты местности, газетные заметки, рассказы очевидцев тех событий и жителей Крыма, оказавшихся в немецкой оккупации.