Бывший замглавы Правительства Хакасии получил срок за хищение 94 млн рублей

Согласно постановлению суда, Александр Голышев приговорен к шести годам и трём месяцам лишения свободы.

В Хакасии вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства республики Александра Голышева и двух его сообщников. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от действий преступников составил более 94 миллионов рублей, сообщает республиканская прокуратура.

— Черногорским городским судом Республики Хакасия оглашён приговор по уголовному делу в отношении бывших первого заместителя председателя регионального правительства Александра Голышева, директоров ГУП РХ "Хакресводоканал" Олега Базиева и ООО "Сибус" Ирины Свистуновой, — сообщает пресс-служба ведомства.

Стороне обвинения удалось доказать, что с 2011 по 2013 год трое осуждённых перечислили на счета фирмы "Сибус" деньги по фиктивным договорам с госпредприятием "Хакресводоканал". В результате чего госпредприятие не получило более 94 миллионов рублей.

Как постановил суд, Голышев приговорён к шести годам и трём месяцам лишения свободы в колонии общего режима, Базиев проведёт в тюрьме пять лет и девять месяцев, Свистунова — пять лет и три месяца.

Кроме того, прокуратура подала иск о взыскании с подсудимых причинённого ущерба. Он передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.