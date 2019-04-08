Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредита

Единственным видом займов, который одобряется так же охотно, как и год назад, являются кредитные карты.

Российские банки в первом квартале 2019 года стали реже выдавать гражданам кредиты. Такие данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ) оказались в распоряжении агентства "Прайм".

Сразу на 11% упала доля одобренных кредитов наличными, теперь этот показатель находится на отметке 32%. На столько же снизилась доля выданных автокредитов, дойдя до 33%. Наивысшая доля одобрения у ипотечных кредитов, однако процент выданных упал с 80 до 72.

Единственным продуктом, по которому банки одобряют заявления так же охотно, как и год назад, являются кредитные карты. Почти каждое второе заявление (45%) имеет положительный ответ.

По словам собеседников агентства, связано это может быть с долговой нагрузкой и кредитной историей заёмщиков. Кроме того, причиной отрицательного ответа может стать и несоответствие информации в заявке с той, которая имеется у банков.