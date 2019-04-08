Познер рассказал, что может объединить всех россиян

Познер добавил, что будущее нашей страны зависит от понимания гражданами, что они живут в ней, что Россия зависит от них самих, их поведения, их выбора.

Телеведущий Владимир Познер считает, что в России пока нет национальной идеи, однако он уверен, что всех граждан нашей страны может объединить правда. Журналист также отмечает, что будущее России зависит от понимания людьми, что они живут здесь и что страна зависит от своих граждан, их выбора и поведения.

— Убеждён, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет, — говорится в блоге Познера.

Телеведущий также отметил, что во Франции и Англии нет национальной идеи, а в США она в "какой-то степени есть", но "гораздо менее сильна, чем когда-то".

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что национальная идея нашей страны заключается в патриотизме.