Рейс "Уральских авиалиний" из Омска в Москву задержали на шесть часов

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Рейс "Уральских авиалиний" из Омска в Москву задержали на шесть часов

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Рейс Омск — Москва авиакомпании "Уральские авиалинии" задержали на шесть часов. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, причиной послужила техническая неисправность.

За пассажирами, которых 120 человек, вылетел резервный борт.

— Резервный борт уже приземлился в Омске, он летел из Екатеринбурга. Сейчас посадка начинается, вылет у него в 12:20 (09:20 мск), — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Изначально самолёт должен был вылететь в 03:32 по мск.

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