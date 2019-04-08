Россия считает полезным диалог между военными арктических стран

При этом в Москве отмечают необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности в регионе.

Россия считает полезным диалог и налаживание контактов между военными арктических стран. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД РФ Николай Корчунов.

— Считаем полезным диалог и контакты между военными арктических государств, — заявил Корчунов.

Он напомнил, что Арктический совет и "арктическая пятёрка" занимаются вопросами мягкой безопасности, а потому Москва выступает за комплексный подход к обеспечению безопасности в регионе.

По его словам, у России сейчас налажены контакты по военной линии с арктическими странами, а отдельно данная тема на стартующем в Санкт-Петербурге подниматься не будет.

Напомним, в Северной столице начинает свою работу пятый арктический форум "Арктика — территория диалога". Его участников уже поприветствовал президент России Владимир Путин.