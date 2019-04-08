СМИ обнаружили скрытые факты о прошлом супруги Порошенко

Среди подозрительных моментов журналисты отмечают, что, согласно биографии Марины Порошенко, она родилась в Киеве, хотя настоящее место её рождения оказалось в Казахстане, недалеко от ядерных полигонов СССР.

Супруга действующего украинского президента Марина Порошенко родилась не в Киеве, как говорится в официальной биографии первой леди Незалежной, а в Казахстане, в городе Семипалатинске. Такие данные приводит издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в МВД Украины.

Отмечается, что настоящее место рождения Марины Порошенко известно прежде всего тем, что во времена СССР недалеко от него проводились испытания ядерного оружия. В те годы Семипалатинск был закрытым городом, а его предприятия и фабрики работали на Министерство обороны.

Как считают журналисты, Марина Порошенко родилась там в 1962 году, когда её мама прибыла в Казахстан с долгосрочной командировкой как сотрудница киевского завода "Арсенал", занимавшегося выпуском военной продукции. Кроме того, отец Марины Порошенко известен тем, что в советские времена занимал должность замминистра здравоохранения УССР, а позже стал советником посла СССР в Монголии.

Также журналисты выяснили трудовой стаж жены украинского лидера и тоже нашли там странности. Несмотря на вскрывшееся настоящее место рождения Марины Порошенко, она росла и получала образование в Киеве. После окончания Киевского мединститута работала некоторое время врачом в кардиологической больнице в столице Украины. Однако после рождения сына в 1985 году профессию оставила.

Согласно выписке из реестра МВД, Марина Порошенко не сидела сложа руки и вскоре стала сотрудницей компании своего супруга Петра Порошенко — "Украинский промышленно-инвестиционный концерн". Помимо этого, в 2004 году она становится сотрудницей компании "Мрiя-Авто", занимающейся арендой автомобилей. Основателем этой компании является российско-украинское предприятие "Реестрационная компания Трансат". При этом нигде не указывается, какую именно должность она занимает и за что конкретно отвечает.