Скончался бывший член ЦИК Василий Лихачёв

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Скончался бывший член ЦИК Василий Лихачёв

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Василий Лихачёв. Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Некоторое время назад он перенёс операцию на сердце и находился в больнице, где готовился ко второй операции.

Бывший член ЦИК России Василий Лихачёв скончался на 68-м году жизни. Об этом со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Николая Булаева сообщает ТАСС.

По данным "Бизнес Online", Лихачёв умер в Москве. Некоторое время назад он перенёс операцию на сердце, а последние две недели провёл в больнице, готовясь ко второй операции.

От обязанностей члена Центризбиркома Лихачёв был освобождён в сентябре 2018 года.

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