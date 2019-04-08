Скончался бывший член ЦИК Василий Лихачёв

Некоторое время назад он перенёс операцию на сердце и находился в больнице, где готовился ко второй операции.

Бывший член ЦИК России Василий Лихачёв скончался на 68-м году жизни. Об этом со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Николая Булаева сообщает ТАСС.

По данным "Бизнес Online", Лихачёв умер в Москве. Некоторое время назад он перенёс операцию на сердце, а последние две недели провёл в больнице, готовясь ко второй операции.

От обязанностей члена Центризбиркома Лихачёв был освобождён в сентябре 2018 года.